Hou meer afstand tijdens sporten: '5 meter bij wandelen tot 20 meter bij hard fietsen'

Veel mensen kiezen ervoor om in deze coronatijden toch even lekker naar buiten te gaan om veilig te fietsen of te hardlopen. Maar dat blijkt helemaal niet zo veilig te zijn als we tot nu toe dachten.

Anderhalve meter afstand is niet genoeg bij fietsen en wandelen. Dat zeggen onderzoekers van de TU Eindhoven en de Katholieke Universiteit Leuven.

“Als iemand tijdens het joggen uitademt of hoest, dan blijven die druppeltjes achter in de lucht. Degene die net achter jou rent, in de zogenoemde slipstream, loopt dan door die wolk van druppels heen.” Dat zegt Bert Blocken, professor aerodynamica aan de TU Eindhoven en de KU In Leuven.

Stapje opzij

De afstandsregel van anderhalve meter zou vooral effectief zijn bij mensen die stilstaan. Volgens de onderzoekers moeten mensen tijdens het wandelen zeker vier of vijf meter afstand houden. "Anderhalve meter zou in principe wel kunnen", zegt Blocken. "Maar dan moet je wel een stapje opzij doen, zodat de wolk met druppels jou niet raakt."

Bij joggen en rustig fietsen raadt Blocken tien meter en bij hard fietsen zeker twintig meter afstand aan. Hij adviseert wielrenners om niet in de slipstream van andere renners te gaan fietsen. "Dat is op dit moment echt niet de verstandigste keuze."

De onderzoekers simuleerden de vrijgekomen speekseldeeltjes van iemand die hoest, terwijl die aan het wandelen en joggen was. Tegelijkertijd keken ze hoe de deeltjes zich verspreiden in de slipstream achter de proefpersoon.

Normaal gesproken worden deze modellen gebruikt om het prestatieniveau van sporters te verbeteren, want voor sporters is het juist heel effectief om in de slipstream van hun voorganger te blijven. Door het coronavirus is het aan te raden om juist uit die slipstream te blijven, zo blijkt.