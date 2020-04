Toch tuinfeest in Heesch ondanks verbod: 'Dwangsom met drie nullen'

Een groepje feestgangers in Heesch heeft afgelopen weekend een dwangsom van de gemeente genegeerd en ondanks waarschuwingen toch een tuinfeest gehouden. De politie heeft daarom zondagnacht het tuinfeestje aan De Eg beƫindigd.

De feestgangers waren met te veel mensen samen en hielden zich niet aan anderhalve meter afstand onderling. Hoeveel mensen er precies op het tuinfeest waren, wil de politie niet zeggen. Het ging in ieder geval niet om tientallen mensen.

Al gewaarschuwd

De politie was voor het weekend al gewaarschuwd over het feest. De gemeente heeft de bewoners daarom vooraf gewaarschuwd. De burgemeester had een dwangsom opgelegd om te zorgen dat het feest niet door zou gaan. Er mochten drie mensen op bezoek komen bij de bewoners 'met inachtneming van de anderhalve meter onderlinge afstand'. "Hier hebben ze zich dus niet aan gehouden", aldus de politie.

Het precieze bedrag van de dwangsom wordt niet bekendgemaakt. Wel wil een woordvoerder van de politie zeggen dat het om een bedrag met drie nullen gaat.