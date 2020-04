Kledingzaken proberen te overleven: 'Kleding die is gepast, mag pas na 24 uur terug in het rek'

Kledingwinkels moeten tijdens de coronacrisis vechten om het hoofd boven water te houden. Van Tilburg in Nistelrode was ruim twee weken dicht, maar ging deze week weer open. Maar het beleid is wel aangepast: kleding die gepast is, mag pas 24 uur later terug in het rek. Maxim’s Fashion Plus in Best overleeft door modeshows te geven op Facebook.

De opening van Van Tilburg werd door de directeur zelf aangekondigd in een filmpje op Facebook. Dat riep meteen vragen op. Wat nou als je kleding past, die eerder is geprobeerd door iemand die corona heeft. Directeur Peter van Tilburg heeft daar iets op bedacht: “Er zouden resten van het virus op kunnen zitten. Daarom hangen wij spullen die gepast zijn apart. Pas 24 uur later hangen we het terug in het rek. Dan kunnen we ervan uitgaan dat het virus niet meer actief is.”

Eerste uitstapje

Dat het zware tijden zijn voor de kledingbranche is duidelijk. De parkeerplaats bij Van Tilburg in Nistelrode is vrijwel leeg. Binnen lopen veelal vrouwen. De klanten vinden het heerlijk om er weer eens uit te zijn. “We zijn een maand thuis geweest. Dit is het eerste uitstapje naar buiten”, zegt een van hen met een grote glimlach.

Het was noodzaak weer open te gaan. "Modewinkels hebben grote voorraden. Hier hangt voor een kapitaal binnen. Dat moeten we binnen vier maanden verkopen. Als we niets verkopen, stapelen de problemen zich op.”

Lichtpuntje op de dag

Bij kledingwinkel Maxim’s Fashion Plus in Best zagen ze de omzet met zestig procent dalen. Hier hebben ze een creatieve oplossing gevonden. Bijna dagelijks een modeshow van een half uur. Vijf verkoopsters draaien een rondje voor de camera terwijl eigenaresse Milly Claes vertelt wat ze dragen. “Eén show is al door ruim 22.000 mensen bekeken. Veel mensen zien dit als een lichtpuntje van de dag. Ze zitten 's middags om twee uur klaar met een drankje en pen en papier.”

Een webwinkel heeft Milly niet en daarom is het na de live show druk om de bestellingen te verwerken. Er wordt flink gemaild en gebeld en de klanten kunnen betalen door een tikkie te sturen.

Ook hier willen ze overleven. Koste wat kost. “Dit is mijn zaak. Ik heb er vijftien jaar keihard voor gewerkt. Ik vecht als een leeuwin om overeind te blijven.”