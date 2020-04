Sehraz (16) werd in coma gehouden vanwege corona, nu hij beter is wil hij wat terugdoen

Het gaat weer goed met Sehraz, die jongen van 16 uit Breda die vorige maand werd getroffen door het coronavirus en in het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam zelfs een paar dagen in kunstmatige coma werd gehouden.

"Ik heb nergens meer last van", vertelt hij in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. "Ik ben thuis, ik voel me prima en ben niet meer moe."

Wel wil hij graag wat terugdoen voor alle mensen die tijdens zijn ziekte zo met hem en zijn familie hebben meegeleefd. Samen met zijn broer is hij daarom een actie op Facebook begonnen.

Ik kreeg veel berichten van mensen die het moeilijk hebben.

"We denken dat God ons geholpen heeft", vertelt de broer. "We zijn heel gelovig en daarom willen we wat terugdoen voor de mensen. We willen anderen helpen. Toen Sehraz ziek was, hebben mensen bloemen voor ons huis gezet, sommigen brachten eten, we kregen heel veel berichten via Facebook." Dat heeft de familie diep ontroerd.

"Ik kreeg veel berichten van mensen die het moeilijk hebben en die deden hun verhaal", vertelt hij verder. "Kijk, wij hadden genoeg buffer om rond te komen, maar er zijn ook mensen die normaal al moeilijk rondkomen en die het nu met corona helemaal moeilijk hebben. Daarom ben ik met crowdfunding gestart op mijn Facebookpagina gezet waar mensen kunnen doneren. Als iedereen een klein beetje bijdraagt dan helpt dat enorm. Laten we er met z'n allen voor gaan."

Quarantaine

Sehraz lag in maart in coma, nadat hij besmet was met het coronavirus. Ondanks zijn jonge leeftijd en sterke gestel had het virus hem flink te pakken. De familie zat in quarantaine terwijl de tiener op de intensive care voor zijn leven vocht.

Toen hij weer wakker werd, kon hij niet bevatten dat hij landelijk nieuws was en dat heel Nederland met hem en zijn familie had meegeleefd. Vanuit zijn ziekbed riep hij andere tieners op het coronavirus serieus te nemen: "Blijf thuis en hou je aan de regels."