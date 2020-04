Mogelijk toch brandstichting bij jeugdzorginstelling De La Salle

Er was vrijdag mogelijk toch sprake van brandstichting bij de brand bij jeugdzorginstelling De la Salle in Boxtel. Dat stelt de politie, die getuigen zoekt.

Een uitslaande brand verwoestte vrijdag een gebouw van van de zorginstelling. De brand werd 's avonds rond halftwaalf ontdekt.

De politie stelde eerder juist dat er geen sprake was van brandstichting. Nu corrigeert ze dat. "Wij willen weten wat er is gebeurd en zijn op zoek naar getuigen."

Een medewerker van een beveiligingsbedrijf schreef eerder al op Facebook dat vrijdagavond beelden zijn veiliggesteld waarop vermoedelijk de verdachte te zien is.

Eind december woedde bij de zorginstelling ook al een flinke brand. Dat was in een loods naast het gebouw dat nu verwoest werd. Ook toen was er een vermoeden van brandstichting