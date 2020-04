Geen paasdrukte bij de supermarkten: 'Ik had het veel drukker verwacht'

Normaal is het op de visafdeling van Jumbo Foodmarkt in Breda ontzettend druk rond Pasen, nu zijn er amper wachtenden. Foto: Malini Witlox

Bij de Jumbo is de vloer in vakken verdeeld om te zorgen dat iedereen afstand houdt. Foto: Malini Witlox

Mensen staan in de rij om bij de Action in Breda naar binnen te mogen. Er zijn evenveel mandjes en karretjes als er mensen binnen worden gelaten. Foto: Malini Witlox

Geen topdrukte bij de Brabantse supermarkten in de aanloop naar de paasdagen. Het is opmerkelijk rustig, zo blijkt uit een rondgang op donderdag bij een aantal supermarkten in Breda.

De Nederlandse supermarkten noteerden vorig jaar een recordomzet van 866 miljoen euro. Mede door het warme weer gingen ijs en vlees massaal over de toonbank. Het weer is ook dit jaar op eerste paasdag goed, maar de kans dat er grote omzetten geboekt gaan worden is klein.

Bij de Stada Stores in Breda worden normaal bij de feestdagen verkeersregelaars ingezet op de parkeerplaatsen, waar plek is voor ruim duizend auto's. Die parkeerplaats is nu slechts voor de helft vol.

Gepoetste karretjes

Binnen blijkt het vooral druk bij de Action. Er mogen zoveel mensen naar binnen als er winkelwagentjes zijn. Buiten staat een lange rij met mensen te wachten. Een voor een krijgen ze als iemand het pand verlaat een net gepoetst mandje of karretje mee van de medewerker die er met zijn spuitbus op los spuit. Verschillende klanten hebben kinderen bij, hoewel er een bord staat met het verzoek om dit niet te doen.

Bij de Jumbo Foodmarkt kun je hier zonder wachten naar binnen. Gepoetste winkelwagentjes staan klaar. Boodschappen moeten alleen gedaan worden, iets waar iedereen zich aan lijkt te houden. "Het is veel rustiger dan bij een normale Pasen", stelt een medewerker. Bij de houdbare artikelen is het nog relatief druk, al is van hamsterwoede geen sprake meer. Bij de verse vis en de andere versproducten staan normaal rond de feestdagen flinke rijen, maar nu is het er bijna uitgestorven.

'We gaan gourmetten'

Ook bij de supermarkten aan het Dr. Struyckenplein in Breda is het rustig. Daar zitten zowel een Lidl als een Jumbo. Bij beiden kun je zonder te wachten naar binnen en zelfs bij de kassa's kun je zonder noemenswaardige wachttijd doorlopen. "Ik had het veel drukker verwacht", zegt een man, die vertelt toch paasinkopen te doen. "Voor het gezin. In ieder geval eieren en we gaan gourmetten. We vieren het altijd in klein gezelschap, dus voor ons verandert er niet veel."

Het CBL, branchevereniging voor de supermarkten, riep Nederlanders eerder op om op tijd boodschappen te doen, om zo de drukte te spreiden. Bij het CBL was niemand bereikbaar om te zeggen hoe het met de omzet tot nu toe zit.

Reactie Jumbo

"We zien dat mensen het doen van boodschappen momenteel meer spreiden over de hele week en daarmee gehoor geven aan de oproep van het CBL", aldus Jumbo. "Desondanks verwachten we wel dat het dit paasweekend drukker wordt dan afgelopen weekenden." Sommige Jumbo-winkels zijn dit weekend langer open om eventuele drukte op te vangen, laat de woordvoering van Jumbo weten. De supermarktketen doet geen uitspraken over de verwachte omzet dit paasweekend.

CBL-directeur Jansen liet eerder deze week weten dat de supermarkten in Nederland voor de corona-uitbraak tijdens een paasweek rond de 950 miljoen euro omzet konden verwachten, tegenover 750 miljoen euro in een normale week.