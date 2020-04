LIVEBLOG CORONAVIRUS: Basisschoolleraren vrezen grote problemen als leerlingen nog weken thuiszitten

Elke dag houdt Omroep Brabant je in een liveblog op de hoogte van al het nieuws rond het coronavirus - zowel het nieuws uit de provincie als het belangrijke nieuws daarbuiten. Volg al het coronanieuws van vrijdag in dit liveblog.

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldt donderdagmiddag 212 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 5011 komt.

Landelijk zijn er 21.762 positief geteste patiënten geteld.

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2396, 148 meer dan woensdag.

De Brabantse Veiligheidsregio's roepen mensen dit paasweekend op thuis te blijven

07.13

Een op de drie basisschoolleraren verwacht grote problemen voor leerlingen als zij nog vier weken thuiszitten. Als de scholen tot de zomervakantie dichtblijven, verwacht driekwart van de leerkrachten grote problemen voor leerlingen. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies na onderzoek in samenwerking met onderwijsvakblad Didactief.

6.00

Hulp vragen aan een onbekende tijdens de coronacrisis is voor veel Nederlanders een te hoge drempel. Vooral onder 70-plussers blijkt de schroom groot. Slechts negen procent heeft er geen moeite mee, zegt het Rode Kruis. De hulporganisatie liet er onderzoek naar doen.

06.00

Wie zich zorgen maakt om kanker of klachten heeft, moet vooral naar de dokter gaan. Die oproep doen verschillende kankerorganisaties omdat het aantal kankerdiagnoses sinds de uitbraak van het coronavirus met 30 procent is gedaald. Ook wordt minder vaak een beroep gedaan op een kankerspecialist. Dat is 'zorgwekkend', vinden de organisaties.

05.34

De culturele wereld verliest 969 miljoen euro aan omzet tot 1 juni, doordat muziekzalen, theaters en musea de deuren hebben moeten sluiten. Dit slaat volgens de Volkskrant de bodem weg onder de Nederlandse kunstsector, waar de financiële reserves al beperkt waren na jaren van bezuinigingen.

03.58

De meeste mensen spreken dit paasweekend niet af met anderen. Een kleine tachtig procent van de panelleden van het televisieprogramma EenVandaag geeft daarmee gehoor aan de oproep van premier Mark Rutte om thuis te blijven. Een op de zes mensen spreekt wel af met mensen buiten hun eigen huishouden.

03.30

De Duitse politie gaat Nederlandse auto's in het grensgebied vanaf vrijdag steekproefsgewijs controleren. Daarvoor is extra veel politie op de been. Wie geen goede reden heeft om in Duitsland te rijden, wordt teruggestuurd. Wie de Duitse coronaregels overtreedt en bijvoorbeeld met meer dan twee in een auto zit, krijgt een boete van minimaal tweehonderd euro.

03.30

Duizenden ouderen krijgen vrijdag een bloemetje bezorgd om ze op te beuren, nu ze vanwege de coronacrisis weinig tot geen bezoek krijgen. Dit is een idee van rapper Ali B. Die legde het contact tussen ouderenbond ANBO en de sierteeltindustrie, die haar bloemen vanwege corona niet kwijtraakt.

02.55

Pomphouders hebben hun omzet de afgelopen maand met de helft zien dalen. Ondanks de absolute bodemprijzen voor brandstof kunnen de benzinestations daar niet van profiteren omdat er door de coronacrisis weinig mensen op de weg zitten, meldt De Telegraaf.

02.12

Een groep wetenschappers wil dat er een nationaal onderzoeksplatform komt om Nederland zo goed mogelijk uit de coronacrisis te leiden. Daar moet al het wetenschappelijk onderzoek samenkomen om tot de beste exitstrategieÙn te komen. De hoogleraren en docenten van diverse universiteiten vrezen dat er anders te veel kleinschalige projecten ontstaan.