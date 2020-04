LIVEBLOG CORONAVIRUS: Kunstwereld mist bijna miljard aan omzet door coronacrisis

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldt donderdagmiddag 212 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 5011 komt.

Landelijk zijn er 21.762 positief geteste patiënten geteld.

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2396, 148 meer dan woensdag.

De Brabantse Veiligheidsregio's roepen mensen dit paasweekend op thuis te blijven

11.31

Het is druk bij de bouwmarkten. Bij de Praxis aan de Tenierslaan in Eindhoven is de wachttijd vrijdagmorgen al 45 minuten. Er mogen maximaal 75 mensen tegelijk in de winkel zijn.

Foto: Lawrence Nicolaas.

11.13

Het dodental in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 3019. Het afgelopen etmaal overleden 325 mensen. Daarnaast zijn 171 sterfgevallen in Vlaamse verpleeghuizen uit de periode 18 tot 31 maart in de statistieken opgenomen. Het afgelopen etmaal werden 1684 nieuwe besmettingen vastgesteld in België, waarmee het totaal op 26.667 komt.

10.21

De gezamenlijke kunst- en cultuurwereld verliest tussen de 85 en 100 miljoen euro per week aan omzet door de coronamaatregelen. Per 1 juni zal het in totaal om bijna een miljard aan inkomstenderving gaan, zo bevestigt de belangenorganisatie Kunsten'92 een bericht van de Volkskrant. De schade wordt geleden door onder meer individuele kunstenaars, theaters, gezelschappen, producenten, filmsector en boekenwereld.

10.12

In Breda wordt mensen mensen die in de zorg werken een hart onder de riem gestoken met deze posters.

Foto: Erald van der Aa.

10.07

De politie heeft donderdagavond tientallen boetes uitgedeeld aan jongeren die in groepen bij elkaar zaten. In Bergen op Zoom alleen al werden 42 bekeuringen uitgeschreven. In een recreatiegebied in de buurt van Breda kregen elf jongeren een boete. Zij waren daar aan het 'chillen'.

9.58

Consumenten rekenen ruim een derde minder met hun pinpas af sinds de eerste coronamaatregelen in Nederland zijn afgekondigd. Dat meldt het economisch bureau van ING. Vanaf 15 maart zette het aantal pintransacties een duidelijk dalende trend in.

9.33

Een Britse ziekenhuisarts die premier Boris Johnson waarschuwde voor het gebrek aan voldoende beschermende middelen voor medisch personeel, is nu zelf overleden aan het coronavirus. Eind maart schreven bijna 4000 artsen in een open brief in de krant The Sunday Times dat zij "elke dag hun leven riskeerden" door zonder adequate bescherming te werken.

8.44

Een miljoen werknemers lopen op hun werk de kans besmet te raken met corona. Veel mensen werken volgens vakbond FNV nog buitenshuis, omdat het niet anders kan. Maar op veel plekken, zoals de luchtvaart, distributiecentra en de schoonmaakbranche. gaat het anderhalve meter afstand houden niet goed, of zelfs slecht.

8.09

In het Amphia Ziekenhuis worden 63 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd, 8 minder dan donderdag bekend werd gemaakt. Het aantal patiënten op de intensive care is met 28 gelijk gebleven. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 65 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, 3 meer dan donderdag gemeld. Er zijn 8 patiënten met COVID-19 uit het Amphia ontslagen. In totaal zijn dit nu 188 patiënten.

7.45

Vliegtuigfabrikant Boeing overweegt vanwege de coronacrisis zo'n 16.000 banen te schrappen. Dat meldde The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Bij Boeing werken circa 160.000 mensen.

07.13

Een op de drie basisschoolleraren verwacht grote problemen voor leerlingen als zij nog vier weken thuiszitten. Als de scholen tot de zomervakantie dichtblijven, verwacht driekwart van de leerkrachten grote problemen voor leerlingen. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies na onderzoek in samenwerking met onderwijsvakblad Didactief.

6.00

Hulp vragen aan een onbekende tijdens de coronacrisis is voor veel Nederlanders een te hoge drempel. Vooral onder 70-plussers blijkt de schroom groot. Slechts negen procent heeft er geen moeite mee, zegt het Rode Kruis. De hulporganisatie liet er onderzoek naar doen.

06.00

Wie zich zorgen maakt om kanker of klachten heeft, moet vooral naar de dokter gaan. Die oproep doen verschillende kankerorganisaties omdat het aantal kankerdiagnoses sinds de uitbraak van het coronavirus met dertig procent is gedaald. Ook wordt minder vaak een beroep gedaan op een kankerspecialist. Dat is 'zorgwekkend', vinden de organisaties.

05.34

De culturele wereld verliest 969 miljoen euro aan omzet tot 1 juni, doordat muziekzalen, theaters en musea de deuren hebben moeten sluiten. Dit slaat volgens de Volkskrant de bodem weg onder de Nederlandse kunstsector, waar de financiële reserves al beperkt waren na jaren van bezuinigingen.

03.58

De meeste mensen spreken dit paasweekend niet af met anderen. Een kleine tachtig procent van de panelleden van het televisieprogramma EenVandaag geeft daarmee gehoor aan de oproep van premier Mark Rutte om thuis te blijven. Een op de zes mensen spreekt wel af met mensen buiten hun eigen huishouden.

03.30

De Duitse politie gaat Nederlandse auto's in het grensgebied vanaf vrijdag steekproefsgewijs controleren. Daarvoor is extra veel politie op de been. Wie geen goede reden heeft om in Duitsland te rijden, wordt teruggestuurd. Wie de Duitse coronaregels overtreedt en bijvoorbeeld met meer dan twee in een auto zit, krijgt een boete van minimaal tweehonderd euro.

03.30

Duizenden ouderen krijgen vrijdag een bloemetje bezorgd om ze op te beuren, nu ze vanwege de coronacrisis weinig tot geen bezoek krijgen. Dit is een idee van rapper Ali B. Die legde het contact tussen ouderenbond ANBO en de sierteeltindustrie, die haar bloemen vanwege corona niet kwijtraakt.

02.55

Pomphouders hebben hun omzet de afgelopen maand met de helft zien dalen. Ondanks de absolute bodemprijzen voor brandstof kunnen de benzinestations daar niet van profiteren omdat er door de coronacrisis weinig mensen op de weg zitten, meldt De Telegraaf.

02.12

Een groep wetenschappers wil dat er een nationaal onderzoeksplatform komt om Nederland zo goed mogelijk uit de coronacrisis te leiden. Daar moet al het wetenschappelijk onderzoek samenkomen om tot de beste exitstrategieën te komen. De hoogleraren en docenten van diverse universiteiten vrezen dat er anders te veel kleinschalige projecten ontstaan.

00.37

De Nederlandse inkoop van mondkapjes komt te traag op gang. Daarvoor waarschuwen ziekenhuizen, brancheorganisaties en fabrikanten, meldt NRC. Ze hebben scherpe kritiek op de samenwerking tussen het ministerie en het landelijk inkoopcentrum LCH. Besluiten over leveringen worden niet snel genoeg genomen en de samenwerking verloopt niet goed.

22.57

Tot afgelopen dinsdag zijn vijf bewoners van asielzoekerscentra besmet met het coronavirus. Mensen die zijn besmet of als er een vermoeden is van besmetting, worden in quarantaine geplaatst. Elke locatie heeft daarvoor zijn eigen plekken gemaakt, schrijft de verantwoordelijke staatssecretaris Ankie Broekers-Knol donderdag aan de Tweede Kamer.