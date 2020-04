Wandelen door het Noordbrabants Museum vanuit je eigen woonkamer doe je hier

Normaal gesproken is het met de paasdagen aanschuiven in het Noordbrabants Museum. Helaas is het museum gesloten vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Maar via deze virtuele rondleiding kun je thuis vanaf de bank van kunst genieten.

Theatermaker en kunstliefhebber Lucas de Man neemt je mee door het museum, waar enkele experts meer vertellen over de schilderijen. Van de vaste collectie met Vincent van Gogh en Jan Sluijters tot de wisseltentoonstellingen Meesterwerken uit Wenen en de Chinese kunstenaar Shao Fan. Het is alsof je zelf door het museum loopt.

De virtuele rondleiding is dit weekend ook te zien bij Omroep Brabant TV. Op eerste paasdag om 16.15 uur en op tweede paasdag begint de rondleiding om 11:45 uur.