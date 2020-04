Auto en schuur in vlammen op in Oudheusden, politie gaat uit van brandstichting

Op straat brandde een Volkswagen Up helemaal uit.

De auto was maar goed en wel geblust toen de brandweer achterom keek en vlammen achter de huizen zag. Een schuurtje achter een huis in dezelfde straat stond in lichterlaaie.

Meteen verder met blussen

De brandweer had de slangen zelfs nog niet opgeruimd en kon meteen beginnen met blussen. De schuurbrand was zo'n vijftig meter verderop.

De politie is een onderzoek gestart naar de branden. Er wordt ernstig rekening gehouden met brandstichting.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vison

Levensgevaarlijk

Volgens de politie was de brand in de schuur levensgevaarlijk. "De brand had zomaar kunnen overslaan op het huis. De brandweer heeft de bewoners wakker gemaakt en die zijn via het raam op de benedenverdieping gevlucht."