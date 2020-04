Meisje (6) dat werd gebeten door rottweiler in Kaatsheuvel is buiten levensgevaar

Het 6-jarige meisje dat donderdag op de Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel werd gebeten door een rottweiler is niet in levensgevaar. Dat laat de politie vrijdagochtend weten.

In eerste instantie werd er gemeld dat het slachtoffer was gebeten door twee honden, maar uit nader onderzoek blijkt dat de oudste rottweiler weliswaar in de buurt was maar niet heeft gebeten.

Familierechercheurs

Het meisje is wel zwaargewond. Ze werd donderdag met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

"De politie doet verder onderzoek", laat een politiewoordvoerder weten. "Twee familierechercheurs hebben contact met de ouders van het meisje."

Overleden

Buurtbewoners en de eigenaar van de honden grepen meteen in toen het meisje werd aangevallen. Een van de honden is daarbij overleden. Het voorval gebeurde op straat. Het is niet bekend of de honden aangelijnd waren.

LEES OOK: Meisje (6) ernstig gewond na aanval van twee rottweilers