Longrevalidatiecentrum Revant in Breda neemt coronapatiënten over die op de ic hebben gelegen

Revant is gespecialiseerd in longproblematiek en dat sluit goed aan op de zorg die (ex-)coronapatiënten nodig hebben. Hoeveel patiënten ze gaan opnemen is nog niet duidelijk. "Dat hangt ervan af hoeveel ruimte ze nodig hebben", zegt Marjan Leusink van Revant. "De capaciteit op onze afdeling is ongeveer 25 patiënten."

Expertise longproblemen

Ze beginnen op dinsdag met de opname van patiënten. Ze hoeven er niet veel voor te veranderen in huis. Leusink: "Onze longrevalidatiepatiënten hebben we al terug naar huis moeten laten gaan, vanwege hun kwetsbaarheid en corona. We zijn al ingericht op mensen met longproblemen. We hebben expertise in huis: zowel revalidatieartsen als longartsen, dus ze hoeven geen extra scholing te krijgen."

Over de vraag waarom Revant dit doet, hoeft Leusink niet na te denken: "We zien dit als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als we kunnen helpen, doen we dat graag. Het is een bijzondere tijd en dan bieden wij graag onze hulp en expertise aan als dat nodig is."