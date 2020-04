Laat de Eredivisie maar zitten, dankzij deze wiskundigen weten we de eindstand al

De burgemeester van Eindhoven hoeft zich niet meer druk te maken. De KNVB is in één klap van een boel zorgen af. Dat met dank aan een groepje Eindhovense wiskundigen die tijd en energie over hadden. Ze hebben een rekenmodel gemaakt om competities uit te spelen.

Volgens het rekenmodel eindigt de competitie als volgt:

Ajax wordt kampioen,

AZ wordt tweede,

PSV wordt derde,

Feyenoord wordt vierde,

Willem II wordt vijfde,

RKC Waalwijk eindigt als laatste.

Het idee voor het wiskundig rekenmodel komt van Monique van den Broek die werkt bij CQM in Eindhoven, een bedrijf dat gespecialiseerd is in Data Science. Zij en haar collega’s zagen om zich heen veel teleurstelling omdat alle sportcompetities stilgelegd werden door de coronacrisis.

“Maar op basis van data uit het verleden kunnen voorspellingen worden gedaan voor de toekomst”, stelt Monique van den Broek. Dus heeft zij samen een aantal andere sportievelingen binnen CQM een algoritme ontwikkeld dat de einduitslag van een competitie kan voorspelen.

Zo werkt het

Op basis van de al gespeelde wedstrijden houdt het rekenmodel rekening met:

De kracht van de tegenstanders die ieder team nog krijgt,

Het voordeel van thuis spelen.

Nog te spelen wedstrijden worden gesimuleerd in de computer en zo komt er een uitkomst als zou de competitie gewoon zijn uitgespeeld. “En we kunnen overtuigd zeggen dat de eindstand anders is, dan wanneer de KNVB beslist om de huidige stand tot eindstand te bombarderen”, verklaren de wiskundigen van CQM.

PSV passeert Feyenoord nog op de ranglijst, maar de kampioen van dit jaar is en blijft Ajax. De combinatie van thuisvoordeel en sterkte van tegenstanders zorgt er voor dat PSV en Ajax op papier een makkelijker programma hebben dan Feyenoord en AZ.

Hiermee kan veel beter en eerlijker bepaald worden hoe de Eredivisie zou gaan lopen.

De wiskundigen erkennen dat er geen rekening wordt gehouden met ongrijpbare factoren zoals:

Blessures,

De vorm van het team,

Nieuw gras dat eventueel is aangelegd,

Het Dick Advocaat-effect,

Het feit dat sommige teams in het verleden typisch meer punten haalden in de laatste wedstrijden dan in de rest van het seizoen.

Maar volgens de Eindhovense wiskundigen bepalen de twee gekozen factoren wel degelijk heel veel van de daadwerkelijke einduitslag. “Hiermee kan veel beter en eerlijker bepaald worden hoe de Eredivisie zou gaan lopen.”

Andere sporten

Het rekenmodel is er niet alleen voor de Eredivisie. Ook andere voetbalniveaus en sporten staan in de database of kunnen worden ingevoerd.

Bij CQM wordt nog nagedacht over een wiskundig model om play-offs te voorspellen. Bij het voetbal levert dat een Europacupplek of promotie op en bijvoorbeeld bij het basketbal bepalen de play-offs de kampioen.