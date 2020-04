Corona zorgt ervoor dat in Brabant ruim twee keer zoveel mensen overlijden als normaal

In Brabant zijn in de eerste week van april meer dan twee keer zoveel mensen overleden als in een gemiddelde week in januari of februari. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde 1099 sterfgevallen in week 14.

Wel constateert het CBS dat de toename van het aantal sterfgevallen afzwakt:

Week 1-10: 481 mensen per week

Week 11: 540 mensen (+59)

Week 12: 703 mensen (+163)

Week 13: 964 mensen (+161)

Week 14: 1099 mensen (+135)

Ook landelijk is het aantal sterfgevallen de afgelopen weken hoger dan gemiddeld voor deze periode. Voor week 14 (30 maart tot en met 5 april) wordt het aantal overledenen in Nederland geschat op ongeveer 5100 mensen. Dat zijn er ongeveer 2000 meer dan gemiddeld (3.132) gedurende de eerste tien weken van dit jaar. In week 13 (23 tot en met 29 maart) overleden 4425 personen.

Valt samen met corona-epidemie

De hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus. Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.

Toename vooral bij ouderen

In de afgelopen weken stierven vooral meer ouderen, met name 80-plussers. Naar schatting overleden bijna 1900 personen van 65 jaar en ouder meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat is een toename van 68 procent.

Onderstaand kaartje is bijgewerkt tot en met week 13: