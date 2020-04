Man (19) uit Breda gepakt voor het platleggen van websites van de overheid

BREDA -

Een 19-jarige man uit Breda is opgepakt omdat hij de websites MijnOverheid.nl en Overheid.nl heeft platgelegd met DDoS-aanvallen. De man werd door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald in de Ahornstraat in de wijk Tuinzigt in Breda. De aanvallen werden uitgevoerd op 19 maart. De sites waren daardoor uren uit de lucht. Overheid.nl werd toen in verband met de coronacrisis veel bezocht.