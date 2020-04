Met een foto op hun beschermende pak laten verpleegkundigen van het Bravis hun gezicht zien

Medewerkers van het Bravis ziekenhuis dragen hun eigen foto op het beschermende pak dat ze aan hebben. Zo kunnen de patiƫnten zien wie er het in pak zit.

Het is al angstig genoeg om met corona in het ziekenhuis te liggen, dacht de Raad van Bestuur. Dus hebben ze er iets op gevonden om de verpleegkundigen toch herkenbaar te maken in hun verhullende, beschermende kleding.

Overweldigend

Het idee is niet helemaal nieuw. Het is afgekeken van buitenlandse ziekenhuizen, maar de medewerkers reageerden enthousiast en donderdag liepen de eerste met hun opgeplakte foto.

De reacties waren overweldigend. "Gelukkig zijn sommige patiënten op de ic wakker. Zij vonden het fijn om nu ook de gezichten van het personeel te kunnen zien", zegt Suzan Havermans van ic-nazorg. "Dat geldt ook voor de familieleden die op bezoek komen. Iemand zei spontaan: 'Geweldig, nu zie ik wie er in het pak zit.' Daar doe je het toch voor."

Maar ze doen het niet alleen voor hen. "Ook voor de patiënten die nu kunstmatig in slaap worden gehouden", gaat Havermans verder. "Als zij ontwaken zijn ze vaak wat verward. Als zij dan alleen maanmannetjes zien met twee ogen, kan dat zeer verontrustend zijn. Zo'n foto werkt geruststellend. Het is fijn dat ze zien dat achter het masker en de bril een echt mens zit."