Het beeld van Christus in de Bossche Sint-Janskathedraal

DEN BOSCH -

Door de coronamaatregelen ziet Pasen er dit jaar heel anders uit dan andere jaren. De banken in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch blijven noodgedwongen leeg, maar de jaarlijkse mis zal wel in zijn geheel online te volgen zijn. Plebaan Vincent Blom, de pastoor van de Sint Jan, vertelt waarom je ook dit jaar zeker Pasen moet vieren.