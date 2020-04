Ali B komt bewoners van Huize Padua opvrolijken met bloemen, maar dat wordt al snel 'iets te close'

TILBURG -

Het was zo goed bedoeld: rapper Ali B die bloemen komt brengen bij Huize Padua in Tilburg om de bewoners op te vrolijken met bossen bloemen. En hij werd dan ook letterlijk met open armen ontvangen. Op de balkonnetjes stonden de bejaarden en verzorgers schouder aan schouder en in de binnentuin had de ruim vertegenwoordigde pers ook grote moeite om de anderhalve meter afstand van elkaar te houden.