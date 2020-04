Dashcam filmt bizar ongeluk waarbij een stalen balk een bestelbusje doorboort

De dashcambeelden die op Dumpert verschenen:

Het is niet duidelijk van wie de beelden op Dumpert afkomstig zijn. De beelden worden begeleid door gevloek en getier van de vrachtwagenchauffeur die zijn lading verliest. Volgens de politie heeft de chauffeur van de achteropkomende vrachtwagen een bekeuring gekregen omdat zijn lading niet goed was vastgemaakt. Het bedrijf was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar op de beelden.

De vrachtwagenchauffeur moest hard remmen toen het bestelbusje voor hem stopte voor de oranje verkeerslichten. De stalen balk van zeker enkele honderden kilo's vloog vervolgens uit de laadbak van de vrachtwagen. De losgeraakte balk boorde zich door het dak van het busje en werd gestopt door een houten schot. Dit was de redding voor de drie inzittenden van het busje.

