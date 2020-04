'Oeps, verkeerde afslag!' Bijzonder condensspoor van vliegtuig boven Brabant

BREDA -

"Oeps, verkeerde afslag." Is dat wat de piloot van dit vliegtuig dacht? Boven Brabant was vrijdagmiddag een bijzondere vliegbeweging te zien. Veel mensen hebben het opgemerkt, zo blijkt uit de vele reacties die we krijgen. "Ik dacht al wat doet die nu", mailt iemand. Terwijl Arjan van Drimmelen denkt dat de piloot iemand is vergeten mee te nemen. Het spoor is onder meer gezien boven Oss, Eindhoven, Oosterhout, Bavel, Baarle-Nassau, Nispen, Breda en Bergen op Zoom.