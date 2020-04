Enorme brievenbus bij zorgcentrum moet vol! "Hart onder de riem voor medewerkers"

Een grote brievenbus staat voor de deur van woonzorgzorgcentrum Savant Sonnehove in Someren. Als het aan de voorzitter van de cliëntenraad Wilbert Linders ligt, is die straks tot de rand toe gevuld met brieven, tekeningen en knutselwerkjes. “Al gooi je er een taart in”, roept hij uit. “Alles voor wat extra aandacht voor de medewerkers.”

“Het klinkt heel cliché, maar de term ‘hart onder de riem steken’ is hier echt op van toepassing”, zegt Linders. In het zorgcentrum wonen zo’n 230 ouderen die allemaal verschillende vormen van verzorging nodig hebben.

“In deze tijd is het echt aanpoten voor onze medewerkers”, legt hij uit. “Sommigen zijn ziek uitgevallen door corona en ook sommige bewoners hebben het virus te pakken. Het is echt alle zeilen bijzetten.”

Applaus voor de zorg

Linders ziet dat allerlei zorgberoepen in het hele land applaus krijgen. “En terecht”, roept hij. “Mensen die op IC’s werken, doen echt fantastisch werk. En heel veel anderen verzetten ook bergen met werk.”

Hij vindt dat de zorgmedewerkers in verzorgingscentra ook dat steuntje in de rug verdienen. “In ziekenhuizen heb je vaak maar kort contact met een patiënt. In zorgcentra kan het contact jaren duren. Je bouwt haast een familiaire band op. Als je dan mensen ziet sterven, is dat heel erg zwaar.”

Symbolische actie

Daarom hoopt hij dat medewerkers in zorgcentra met ouderen in het hele land een beetje extra aandacht krijgen in tijden van corona. “Ik zou het vullen van onze brievenbus als een symbolische actie willen zien voor álle zorgmedewerkers in het hele land.”

Dus kaartjes, brieven, tekeningen, knutseltjes, werkjes, noem maar op. Alles mag gestuurd worden naar:

Woonzorgcentrum Savant Sonnehove

Sonnehove 1

5711 HA Someren