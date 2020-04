De familie Janssen maakte een corona-versie van liedje Dag Spin en bijna 30.000 mensen bekeken dat

Het idee was eigenlijk om een liedje te maken voor de vriendengroep. Maar de ‘corona-versie’die de familie Janssen uit Oss maakte van het nummer Dag Spin van Herry Jekkers, is inmiddels bijna 30.000 keer bekeken. Het gezin is verbluft.

“We wilden iets leuks doen met het gezin en daar was nu natuurlijk de kans voor”, vertelt Linda Janssen. “Ik ben zelf zangeres en Coen is professioneel muzikant. Omdat de kinderen nu thuis zitten volgen we een dagschema en bij het uurtje ‘creatief’ verveelde mijn dochter Kato zich.”

Coen Janssen werd door zijn dochter geïnspireerd. “Het uurtje creatief is natuurlijk mijn vak, want ik ben muzikant. Toen Kato zei dat ze zich zat te vervelen, viel bij mij het kwartje. Daar kunnen we wel een coronaversie van maken, dacht ik. Het ging eigenlijk heel gemakkelijk. Binnen een paar uurtjes hadden we de tekst al.”

De familie Janssen werd niet voor niets geïnspireerd door het nummer Dag Spin. Van kleins af aan zijn ze alle vier fan van het Klein Orkest. “Mijn lievelingsnummer is Roltrap Naar De Maan”, glundert Pepijn. En de familie heeft geluk, want Harry Jekkers zelf kreeg lucht van het filmpje. “Hij heeft ons filmpje bekeken op YouTube en reageerde super positief. Dat hij ons nummer kan waarderen voelt als een groot compliment”, vertelt Linda trots. Jekkers heeft de familie zelfs uitgenodigd om naar een van zijn shows te komen kijken. “Maar natuurlijk pas als alles weer open is,” vult Linda aan.

Dat het voor kinderen ook een rare tijd is, kan Coen zeker bevestigen. “Kato en Pepijn vonden het heel leuk om een coronaversie te maken van dit liedje. Maar ik denk niet dat ze een heel duidelijk beeld hebben van wat de Coronacrisis nu precies inhoudt. Daarom heb ik de tekst zo proberen te maken dat ook kinderen er iets aan hebben.” Pepijn weet precies wat zijn favoriete stukje tekst is in het liedje: “het leukste was om ‘schijt aan pleepapier’ te zingen”, en hij begint te lachen. “Het was spannend om te doen, maar ook leuk en de tekst was heel grappig”, vult Kato haar broertje aan.

Nu het nummer zo’n succes is, volgt al snel de vraag of de familie binnenkort met een nieuw liedje komt. Maar daar heeft Linda nog haar twijfels over. “We sluiten het natuurlijk niet uit, maar als we dat nu al doen dan wordt het nooit zo spontaan als Dag Spin.”

Dat hun versie van het liedje zoveel gedeeld wordt, laat zien dat de mensen het waarderen. En daar is de familie heel tevreden mee.