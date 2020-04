Samenscholing in Tilburg: duizenden euro's aan boetes opgelegd en agenten uitgescholden

"Echt niet doen mensen, wat begrijp je niet! Meteen een grote mond (...) We waren autoritair, kanker mongolen en ze wilden onze namen om klachten te doen. Samen met BOA's voor duizenden euro's aan boetes uitgeschreven", schreef hij op Twitter.

Simmers legt uit dat het om een groep van tien mensen ging die uiteindelijk allemaal bekeurd zijn. "Normaal gesproken waarschuwen we mensen, maar als je het nu nog niet begrijpt, dan heb je echt niet goed opgelet."

Schelden

"Deze groep was al eerder gewaarschuwd, was meerdere keren weggerend voor de BOA's en begon meteen te schelden. Dan is het op een gegeven moment klaar", zegt hij. Alle mensen in de groep hebben uiteindelijk een bekeuring gekregen. Het ging om mensen van alle leeftijden.