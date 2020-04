Geen stroom toeristen op de camping of dansende massa op Paaspop, maar rust en vogelgeluiden

Stilte in recreatiepark Klein Oisterwijk

Als het normaal met Pasen zo’n weer is, zetten we massaal de zonnebril op en trekken eropuit. Maar juist de plaatsen waar het dan knetterdruk zou zijn, zoals de camping of een festival als Paaspop, daar is het nu uitgestorven.

“Normaal zou ik nu barbecues aan het voorbereiden zijn”, vertelt Eric Jonkers van recreatiepark Klein Oisterwijk. “Maar de horeca is dicht, de winkel is maar af en toe open en er zijn gewoon geen toeristische gasten. Kijk, dit veld zou normaal helemaal volstaan, nu is het leeg. Het enige dat je hoort, zijn de vogels.”

Wegsturen

Op de camping mogen wel nog mensen komen die een seizoensplaats hebben én een eigen toilet, maar verder is er niemand welkom. Jonkers moet regelmatig mensen wegsturen die in de zon willen recreëren. "Dat voelt niet goed, dat is het tegenovergestelde van wat je normaal doet, ze gastvrij ontvangen.”

Drie jongeren hangen wat rond een tafeltennistafel. “Het is een beetje saai”, aldus een meisje. “Alles is dicht, er zijn weinig mensen en er is niks te doen. Normaal zijn er veel meer kinderen en activiteiten en nu is het hele speelveld hier leeg.”

Paaspop

Het ‘speelveld’ in Schijndel ligt er ook verlaten bij. Normaal zouden er hier zo’n 90.000 mensen gedurende het paasweekend rondlopen. Maar Paaspop is afgelast en dus zijn er dit jaar geen stampende beats, dampende tenten en dansende massa’s mensen.

Chantal Kreijveld zou zeker naar het festival zijn gegaan. Maar in plaats daarvan staat ze te badmintonnen in de tuin. “Normaal staat één van de tenten hier bijna in de achtertuin", vertelt ze. “We zien het festival al een lange tijd van tevoren opgebouwd worden.”

Jammer

"Het begint met een paar vlaggetjes en uiteindelijk komen er grote podiums tevoorschijn. De spanning bouwt normaal gesproken lekker op en dan kijk ik er ook echt naar uit. Het deed daarom ook wel een beetje pijn toen ze dit jaar alles weer gingen afbreken. Dat vond ik echt heel erg jammer!”