Opstoken van rommel in stookton loopt uit de hand, schuur brandt af

Foutje, bedankt. Een man uit Vught die zaterdag rommel aan het opstoken was in een speciale stookton, zal spijt van zijn actie hebben.

De bewoner vertrok en liep de brandende ton onbeheerd achter. Het vuur sloeg echter over en zette een stuk bos van twintig bij twintig meter in brand. Ook brandde de schuur van de bewoner in de buurt van het Cromvoirtsepad af.

De rook was in de verre omgeving te zien. De brandweer heeft de brand geblust.