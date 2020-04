Lachgasballonnen gevonden na brand bij school Oss, twintig vierkante meter park gaat in vlammen op

De brandweer had het vuur snel onder controle (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

OSS -

Twintig vierkante meter van een park aan de Vlasakkers in Oss, vlakbij basisschool Het Baken, is zaterdagnacht in vlammen opgegaan. Vlakbij de plek waar het vuur woedde, vonden mensen lachgasballonnen.