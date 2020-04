Meldkamer overbelast: Mensen meldden massaal nep-paasvuur op kerktoren in Oirschot

Een teken van hoop moest het voorstellen, het nep-paasvuur dat zaterdagavond te zien was op toren van de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. Maar sommige mensen dachten dat de kerk echt in brand stond en belden de hulpdiensten. Vandaar dat het vuur voortijdig werd 'gedoofd'.

De meeste brandmeldingen kwamen van mensen die het 'vuur' zagen vanaf de snelweg A58. Die waren in tegenstelling tot de inwoners van Oirschot niet op de hoogte van wat daar was georganiseerd en konden het niet van echt onderscheiden. De meldkamer dreigde vanwege alle telefoontjes overbelast te raken.

'Beetje dom'

Kai vindt het idee om een nep-paasvuur op de kerktoren te creëren dan ook een 'beetje dom'. "De meeste mensen hebben de brand bij de Notre Dame in Parijs nog voor ogen", legt hij uit op social media. Ook Annie constateerde dat het 'vuur' veel mensen schrikken was. "Er hadden ook ongelukken door kunnen gebeuren", meent zij.

Maar het initiatief oogst toch vooral lof. Veel mensen noemen de nepvlammen en de paasmelodieën die Rosemarie Seuntiëns daarbij op het carillon liet horen schitterend. "Sooooo skon", verzucht Dick. "Echt mooi!", reageert José en ook Janine noemt het idee 'prachtig'.

Licht brengen in donkere periode

"Omdat we geen diensten kunnen houden vanwege de coronacrisis, wilden we op deze manier toch laten zien dat we als kerk licht brengen in een donkere periode", laat diaken Wilfred van Nunen weten aan de NOS.

Hoewel het paasvuur na anderhalf uur werd uitgezet, een half uur eerder dan gepland, denkt Van Nunen dat toch veel mensen ervan genoten hebben. "Ik denk dat er troost en moed uit werd geput. Mensen kwamen echt speciaal even naar buiten om het te zien en horen."