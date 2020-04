Artsen ontdekken: plotselinge verwardheid of omvallen bij ouderen signaal voor coronabesmetting

Het onderzoek werd uitgevoerd in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Onder de onderzochte patiënten was een 82-jarige man die zich eerst bij de huisarts meldde met hallucinaties en acute geheugenstoornissen.

Hij had geen last van hoesten of koorts en kreeg het advies thuis uit te zieken. Daar ging het echter snel slechter en viel de man soms plotseling uit z’n stoel. Ondanks dat hij geen coronaverschijnselen had werd hij, eenmaal in het ziekenhuis, getest. Daar bleek het toch om een coronabesmetting te gaan.

De onderzoekers waarschuwen huisartsen om bij oudere patiënten die zich met plotselinge klachten melden, goed op te letten op verwardheid en vallen. “Het is uiterst relevant om het ziektebeeld van deze patiënten vroeg te herkennen en snel passende begeleiding te starten,” aldus de onderzoekers.