Eén op de drie Brabanders is eenzaam door coronacrisis

De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor de volksgezondheid, het zorgt ook voor een toename van eenzaamheid onder Brabanders. Uit een peiling van de provincie blijkt dat ruim 1 op de 3 Brabanders zich een stuk eenzamer is gaan voelen sinds de intelligente lockdown op 15 maart. Veel ondervraagden maken zich grote zorgen over wat er aan de hand is, en voelen zich ook nog machteloos.

De zorgen gaan vooral over de gevolgen voor de economie en de zorgen om kwetsbare ouderen die besmet kunnen raken. Opmerkelijk is dat een groot aantal Brabanders ook piekert over gezinnen waar spanningen zijn door het lange thuisblijven.

Bijna een op de vijf ondervraagden vindt het overigens zelf ook zwaar om de hele dag thuis te zijn, daar te werken en de kinderen thuisonderwijs te geven. Het minst maken Brabanders zich zorgen over de voedselvoorraden in de supermarkten.

Eigen omgeving

Verder blijkt dat maar liefst een derde iemand in de naaste omgeving kent die besmet is of was. Eén op de tien mensen kent zelfs iemand die aan het virus is overleden.