Medewerkers Efteling mochten rondje rijden door leeg attractiepark: 'Heel bijzonder'

De ruim 3000 medewerkers van het attractiepark mochten zaterdag met hun gezin in de auto een rondje door het lege park rijden. “Een mooi gebaar van de directie om het personeel de gelegenheid te geven om naar het park te komen. Veel collega’s werken thuis of zitten tijdelijk thuis omdat er geen werk is. Zo konden we elkaar ontmoeten en de kinderen hebben ook genoten”, zegt Koen Aarts, werkvoorbereider van het groenteam. Dat ontmoeten gebeurde wel vanuit de auto. “Zo af en toe ging er op gepaste afstand een raampje naar beneden om even wat naar elkaar te roepen. Je mist toch het contact.”

Foto: Angelique Hoogeveen

Uitgestippelde route

Koen reed samen met zijn vriendin Angelique en hun zoon Bruce (4) en dochter Merel (1,5) in hun auto via een uitgestippelde route door het lege park. “Onderweg zorgden allerlei Efteling-figuren zoals Roodkapje, de fakir en een elfje uit de Droomvlucht voor het entertainment. Dat zorgde soms voor een korte file in het park.”

Foto: Angelique Hoogeveen

Het rondje door een leeg park is volgens Koen een bijzondere ervaring. “Maar, ik hoop dat het niet al te lang meer duurt voordat we weer mogen opstarten. Maar ja, wat doe je er aan. Niets toch?”