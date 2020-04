Python vermist, wie heeft de slang gezien?

Nachtdienst 2/3 begin met een bijzondere melding. Samen met @politie_team_geldrop_nuenen op zoek naar een ontsnapte python in #senb. Volgens de eigenaar is het beest niet gevaarlijk en kan het moeilijk overleven bij koude temperaturen.Het beest op de foto is de slang die zoek is.#politiedommelstroom#blijfthuis