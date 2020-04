Man opgepakt voor mishandeling vrouw op recreatiepark in Luyksgestel

De politie heeft een verdachte opgepakt die zaterdagavond een 51-jarige vrouw zou hebben mishandeld op een recreatiepark in Luyksgestel. Het gaat om een 52-jarige man.

De meldkamer kreeg rond 23.00 uur een melding van een ruzie bij een huisje op een recreatiepark in Luyksgestel. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt.

Agenten vonden op het park een gewonde vrouw. Zij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van het onderzoek kwamen de politie op het spoor van een 52-jarige man uit Luyksgestel. Hij werd zondag rond het middaguur in Bergeijk opgepakt. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Om daar een beter beeld van te krijgen, spreekt de politie graag met getuigen die iets gezien of gehoord hebben.