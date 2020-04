Weer een record: het was nog nooit zo warm op 12 april

Opnieuw is een warmterecord verbroken. In Eindhoven werd het zondagmiddag 24,8 graden, dat was het warmst van Nederland. Niet eerder werd het op een weerstation in Nederland zo warm op 12 april, meldt Weerplaza.

Het is overigens niet de warmste eerste paasdag ooit. Die was in 2011, toen Pasen op 24 april viel. In Gilze-Rijen was het toen 27,2 graden.

Veel records sneuvelen

Het zijn niet de eerste hitterecords die dit jaar sneuvelen. Afgelopen woensdag mochten we zelfs spreken van een zomerse dag. Dat is zeer uitzonderlijk, zo vroeg in april.

Wel sloeg het zondagmiddag op veel plekken in Brabant om. Over het zuiden en oosten trokken vanaf de namiddag wolkenvelden en enkele buien. Het wordt maandag dan ook een stuk frisser: zo'n 10 graden.