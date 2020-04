Inbrekers halen vrijstaand huis in Zundert overhoop, terwijl bewoners in de schuur daarnaast slapen

Zelf sliepen de bewoners in de schuur naast het huis. Toen ze poolshoogte namen, zagen zij meerdere mensen in de tuin en in hun huis lopen. Daarop belden ze de politie.

Hoop kabaal

Een van de bewoners besloot een hoop kabaal te maken, zodat de inbrekers zouden vluchten. Dit gebeurde, maar het huis was al overhoop gehaald. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Agenten hebben nog naar de daders gezocht, maar vonden die niet meer. Van de verdachten is geen signalement beschikbaar.