Boerin Annemiek bonjourt niet één maar twéé mannen de deur uit: 'Het wordt met de week spannender'

Geert-Jan

Paardenboer Geert-Jan heeft zich van zijn beste kant laten zien zondagavond. En dat deed wel wat met Karine die nu toch de beste kaarten lijkt te hebben.

Ze had eindelijk het serieuze gesprek met Geert-Jan waar ze al zolang op wachtte. En heeft zelfs samen met hem geschilderd. Dit zorgde voor een intiem en emotioneel moment.

Anton Heyboer

En Jacqueline? Die had wat tijd voor zichzelf. nodig Bovendien weet ze al precies wat ze wil: een man waarmee ze kan lachen. Nou, dat zit wel snor bij de boer. Ze weet trouwens ook wat die wil: beide vrouwen 'in één pakketje'. Maar dan kan natuurlijk niet. Hoewel Karine na de schildermiddag ook wel een Anton Heyboer in hem zag.

“Geert-Jan is goed bezig”, vinden ook Steffi en Roel. “Hij heeft rust gevonden, is zichzelf en neemt de tijd om zijn dames te leren kennen. Het was echt heel mooi om te zien dat hij zo emotioneel werd.”

Geert-Jan met Jacqueline en Karine. (Foto: KRO-NCRV)

Bastiaan

Wat is er aan de hand op de boerderij van boer Bastiaan? Hij werkt alleen maar en zijn meiden Milou en Elise moeten het maar uitzoeken. Als boerinnen met kiespijn noemden ze zichzelf al ‘De Gelukkig Huisvrouw’, want iets anders dan stofzuigen en bammetjes maken voor de mannen, hebben we ze niet zien doen.

Tot grote twijfel van Milou die ’s avonds in tranen met haar moeder (?) belde. Ze gruwt van het sloven, maar ja hoe moet het dan met haar gevoelens voor die leuke boer? Elise ging van ellende maar een rondje hardlopen. Waarschijnlijk ook om haar twijfels over haar positie (“Milou en Bastiaan hebben wel veel oogcontact”) van zich af te schudden. Het wordt tijd dat Yvonne boer Bastiaan eens flink aan de tand voelt voordat het helemaal de verkeerde kant opgaat.

Teveel werken

Steffi: “Haha, ik vroeg me een paar weken geleden nog af of Bastiaan eigenlijk wel eens werkte, maar momenteel werk hij toch echt een beetje teveel. Het geeft natuurlijk wel een realistisch beeld van wat de vrouwen te wachten staat, maar: neem de tijd om ze beter te leren kennen Bastiaan!”

Bastiaan met Elise en Milou. (Foto: KRO-NRCV)

Jan

Bij boer Jan begint een mogelijk happy end zich steeds duidelijker af te tekenen. We zagen vooral veel beelden en gesprekken van Jan en Nienke, maar het broeierige en ongeziene lijkt zich tussen Vera en Jan af te spelen. Vera is dan ook vrij zeker van haar zaak en gunde Nienke haar momentjes met de boer. Zo van: geniet er nog maar even van, hij wordt toch de mijne. Dat er iets gaande is tussen Jan en Vera werd nog eens bevestigd op het strand, het leek er warempel op dat de twee elkaar zouden gaan kussen…

“Het gaat nog steeds als een speer bij Jan”, vinden Steffi en Roel, “hij verdeelt zijn aandacht prima en het was ook een goed idee om ze even bij de boerderij weg te halen en ze mee te nemen naar het strand. Vera is er inderdaad van overtuigd dat zij het gaat worden en ze irriteert zich aan Nienke, dus dat gaat nog spannend worden!”

Annemiek

Annemiek, Annemiek, wat doe je toch allemaal?! Zijn vertrek was voor niemand een verrassing. Hij was er zelf ook overduidelijk klaar mee. Maar net als alle kijkers viel hij zowat van zijn stoel toen Annemiek, kauwend op een broodje, vertelde dat Erik ook zijn koffer ging pakken.

Haar uitleg: de afstand Drenthe – Gelderland (waar Erik zijn paardenbusiness heeft) is onoverbrugbaar. En ze is nu eenmaal niet op zoek naar een latrelatie. Je zag Erik denken: huh, wat gebeurt hier? Heel sneu, vooral als je bedenkt dat Annemiek natuurlijk wist waar ze aan begon. Dus om nu die afstand in de strijd te gooien?

Annemiek aan tafel met Jelte en Erik. (Foto: KRO-NCRV)

Achtbaan

“Ja, Annemiek. Die gaan we eens even doorschuiven naar volgende week en nu niet teveel over zeggen. Want daar gaat, denken we, nog wel het een en ander gebeuren. Het was in ieder geval een achtbaan en die gaat nog wel even door, we zijn nog niet bij de eindhalte!”, weten Steffi en Roel zeker.

Geert

Onze Brabantse ‘knetter ondeugende’ boer Geert is spijkers met koppen aan het slaan. Zo vroeg hij op de vrouw af aan Vera: “En, wa vinde ge d’r nou allemaal van?” Hij kreeg alleen niet het antwoord waarop hij had gehoopt.

Je zult het altijd zien: Geert wil Vera, maar Vera weet niet of ze Geert wil. En Angela (die volgens Geert ‘helemaal hoteldebotel’ is) wil Geert, maar Geert weet niet of hij Angela wil. Dus hup, er werd nog eens een klap op ’t kontje van Vera gegeven, nog wat gekletst en och, het is toch gewoon gezellig op de boerderij in Oeffelt? Het zou zomaar kunnen dat Geert, net als Annemiek, met lege handen achterblijft. Want al zijn de vrouwen volgens hem net zo tevreden als zijn koeien, het is maar de vraag of er iemand overblijft die straks zijn aardappels wil koken.

Puberaal feest

Steffi en Roel: “Hij blijft de grapjas en doet ook wel zijn best om de vrouwen beter te leren kennen, maar ondertussen gaat het puberale feest nog steeds door. Hij ‘tast’ de boel goed af, zullen we maar zeggen. Als je de vooruitblik van volgende week ziet, is er blijkbaar toch ergens iets mis gegaan. Maar… het vliegt van hot naar her, er kan nog van alles gebeuren, dus blijf kijken!"

Bekijk hier eerdere vlogs van Steffi en Roel terug.