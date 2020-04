Chef voetbal NOS: 'Burgemeester Jorritsma is een demagoog met krankzinnige uitspraken'

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma doet krankzinnige en gevaarlijke uitspraken, als hij zegt dat de eredivisie niet door mag gaan. Dat stelt Arno Vermeulen, chef voetbal en commentator bij NOS Studio Sport. “Hij gedraagt zich als een demagoog." De beschuldiging van Vermeulen is niet mals. Een demagoog is namelijk een volksleider die met slechte bedoelingen, leugens en valse voorstelling van zaken het volk ophitst.

Vermeulen deed zijn pittige uitspraken zondag in een uitzending van NOS Studio Sport. Hij reageerde op de boodschap die de Eindhovense burgemeester Jorritsma de afgelopen week deed bij Omroep Brabant. Jorritsma zei daar dat hij niet wil dat PSV de competitie hervat na 1 juni.

"Supporters mogen niet het stadion in. Die gaan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil", aldus de burgemeester van Eindhoven. "Ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega's van de veiligheidsregio's daar unaniem achter staan."

'Uitermate arrogant en pijnlijk'

De chef voetbal van Studio Sport vindt dit 'krankzinnige uitspraken die niet bij een burgemeester horen', aldus Vermeulen die daarbij voorbij lijkt te gaan dat Jorritsma voorzitter is van de veiligheidsregio.

Vermeulen stoort zich er vooral aan dat Jorritsma met zijn uitspraken de gevaren van het coronavirus aan het voetballen linkt. “Daarmee claimt hij het leed van corona, en dat is uitermate arrogant en pijnlijk dat hij dat doet”, aldus Vermeulen.

'Zou mijn burgemeester niet zijn'

"Hij is de baas van Eindhoven en dat is al erg genoeg. Maar hij is natuurlijk niet de baas van de hele eredivisie maar het zou mijn burgemeester niet zijn", aldus Arno Vermeulen aan het begin van zijn betoog.

'Nog nooit van hem gehoord'

"Het is nu helemaal niet aan de burgemeester om daar iets over te zeggen, dat is aan de voetbalwereld", stelt Vermeulen. "Ik heb het idee dat hij zich enorm wil profileren. Ik had nog nooit van hem gehoord," aldus een fulminerende Arno Vermeulen.

Burgemeester Jorritsma liet aan Omroep Brabant weten geen behoefte te hebben om te reageren op de woorden van de NOS-commentator.

