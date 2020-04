Wandelend gezin doet lugubere vondst in de bossen bij Mill

Omdat een foto van het dier als schokkend kan worden ervaren, is een foto van de vondst onderaan dit verhaal geplaatst en is het dier onherkenbaar gemaakt.

"Het dier lag in een gat van nog geen dertig centimeter diep", laat een ooggetuige weten.

Eigenaar achterhaald

De gemeente houdt er rekening mee dat de hond is aangevreten door dassen of vossen die in dit gebied leven. De hulpdiensten slaagden er op basis van de halsband van het dier en een chip in de eigenaar te achterhalen. Die kreeg een proces-verbaal vanwege het begraven van de hond.

In overleg is de hond inmiddels herbegraven. De eigenaar moet de gemaakte kosten vergoeden.

Pas op: onderstaande foto kan als schokkend worden ervaren.