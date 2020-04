Huis in Best meerdere keren beschoten, bewoners niet gewond (Foto: Collin Beijk).

Er zijn in de nacht van zondag op maandag schoten gelost op een huis in Best. Dit gebeurde rond halfdrie aan de Spechtlaan. De achterkant van het huis werd meerdere keren onder vuur genomen. De bewoners waren thuis maar raakten niet gewond.

De tuin van het huis dat is beschoten, grenst aan de golfbaan in Best. De politie laat weten rekening te houden met verschillende scenario's. Een van die scenario's is is dat 'mogelijk op de verkeerde woning is geschoten'.

Hoeveel mensen er thuis waren op het moment dat de schoten werden gelost, maakt de politie om privacyredenen niet bekend. Ook gaat een woordvoerder van de politie niet in op de vraag met watvoor wapen het huis onder vuur is genomen. Hoe vaak er is geschoten, maakt de politie ook niet bekend.

Op zoek naar beelden

Bij het huis aan de Spechtlaan is maandag door forensisch rechercheurs naar sporen gezocht en agenten hebben onderzoek gedaan in de buurt. De politie vraagt mensen die iets verdachts gehoord of gezien hebben dit te melden. Ook is ze op zoek naar beelden van bewakingscamera's in de buurt.