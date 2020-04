Bijzondere uitvaart voor overleden horecaman Willie Welten

EINDHOVEN -

Onder grote belangstelling is maandagmiddag afscheid genomen van horecaondernemer Willie Welten. Hij overleed op zaterdag 4 april en werd 75 jaar oud. Op het terrein van het Stadspaviljoen in Eindhoven waar hij samen met zijn vrouw veertig jaar eigenaar van was, werd maandagmiddag een Drive(good)bye gehouden.