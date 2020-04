Rondje tuincentra, bouwmarkten en woonwinkels: het was een rustige tweede paasdag

Aan het begin van de middag is er bij tuincentrum Groenrijk in Geldrop een handjevol bezoekers. De parkeerplaats ligt er rustig bij. Een oudere mevrouw loopt op haar gemakje door de winkel terwijl ze de bloemen inspecteert, maar de meeste klanten brengen een kort bezoek en zijn snel klaar.

Eigenaar Ivan Habraken is positief over het gedrag van de bezoekers. “Ik vind dat de mensen heel relaxed zijn. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en wij laten als personeel weten dat er afstand gehouden moet worden.” Volgens Habraken zijn de meeste maatregelen bij de mensen wel duidelijk. “Na een aantal weken corona zijn we wel gewend.”

12:00: Begin van de dag bij Groenrijk in Geldrop. Toch is de parkeerplaats bijna leeg. (Foto: Lola Zopfi)

Ook bij woonboulevard Piet Klerkx in Waalwijk is het rond lunchtijd erg rustig. Slechts een paar mensen lopen in en uit. Verderop in de straat, bij de Gamma en de Boerenbond, is er iets meer activiteit.

Een meneer komt naar buiten met zijn kar vol geladen met houten planken en een medewerker van de Gamma zorgt ervoor dat de auto’s goed worden geparkeerd. Zo moet er tussen auto's steeds een parkeervak leeg blijven om afstand te bewaren. Soms staat een aantal klanten te wachten omdat de bewaker iedereen een voor een naar binnen laat. Maar dat is maar van korte duur. Topdrukte is nergens te bekennen.

13:00 Iets drukker bij de Gamma, maar alle maatregelen worden in acht genomen. (Foto: Lola Zopfi)

Ook bij de Praxis in Den Bosch staan geen rijen. In tegendeel, het is er heel rustig. Voor de ingang staat een medewerker alle karretjes te poetsen. Elke klant kan met een schone winkelwagen naar binnen. Hoewel niet iedereen blij is met de maatregel om verplicht met kar de winkel te betreden. “Ik vind die dingen zo onhandig”, zucht een mevrouw.

Onhandig of niet, ook bij de Praxis worden de maatregelen gerespecteerd. Twee jongens en een meisje worden door de medewerker geweigerd. Er mag maar één persoon tegelijk naar binnen.