Bestuurders terreinwagens crossen door beschermd natuurgebied, slagbomen vernield

Boswachter Erik de Jonge vertelt dat de politie de crossers op het spoor kwam na een tip van een 'alerte wandelaar.'

Het ging om 4x4 terreinwagens, die de zandvlakte op reden bij Zurenhoek, op de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom. Ze worden verdacht van vernieling, het binnenkomen van een afgesloten Natura2000 gebied en het storen van dieren tijdens het broedseizoen.

Broedende nachtzwaluwen

"Dat gaat een pittige sanctie worden. Ze hebben één of twee slagbomen vernield om er te komen. Deze zandvlakte is een hotspot voor broedende nachtzwaluwen en boomleeuwerik en daarom afgesloten voor publiek. Vanwege deze zeer kwetsbare soorten is dit gebied Natura 2000 aangewezen. We hebben samen met de politie 4 terreinwagens staande gehouden, we weten op dit moment nog niet of dat de hele groep was," zegt de boswachter.