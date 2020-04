Movico staat te springen om een bomvolle wielerkalender in het najaar

De Tour, het huzarenstukje van Movico, kan door de nieuwe maatregelen van de Franse president Macron niet langer starten op 27 juni. Tot half juli zijn er in Frankrijk vanwege het coronavirus geen grote publieksevenementen.

De doorgaans goed ingevoerde Spaanse sportkrant Marca meldt woensdag dat de Tour mogelijk verreden gaat worden van 2 tot en met 25 augustus. De Ronde van Spanje, die start in Utrecht en ook Breda en Den Bosch aandoet, verschuift dan naar september en de Giro d'Italia naar oktober.

Verwacht

Een hoop mitsen en maren dus. “Maar het ligt wel in de lijn der verwachtingen van wat Macron maandag heeft verteld. Het is niet dat we het niet zagen aankomen”, zegt Wouter Specken, die verantwoordelijk is voor de Franse tak van Movico.

De trailers vol materiaal voor départ, Tourdorp, finishbogen en erepodium blijven voorlopig dus nog geparkeerd in Deurne. “Het blijft een heel vervelende situatie, maar dat geldt niet alleen voor ons.”

Movico gebruikt de extra tijd voor groot en extra onderhoud, zegt Specken. “Zodat alles helemaal klaar is voor als we eindelijk weer mogen.”

Bomvol najaar

Als Marca het bij het rechte eind heeft, betekent dat dus een bomvol najaar op de wielerkalender en een nieuw logistiek puzzelstuk. “Als alles dichter op elkaar komt te zitten, is het aan ons om daar een mouw aan te passen. We werken met man en macht aan de planning zodat we daarop in kunnen springen.”

“Wij gaan ervan uit dat de organisaties de juiste beslissingen nemen en zij gaan ervan uit dat wij er dan staan. Dat mógen ze ook van ons verwachten. Ik hoop dat we dan weer drie weken door het mooie Franse land mogen toeren.”

Beluister hier het gesprek met Wouter Specken van Movico: