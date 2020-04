Bas van Daalen schrijft tracks voor Justin Bieber en David Guetta en dat leerde hij in Waalwijk

Ooit begon Bas van Daalen uit Waalwijk met het volgen van keyboardlessen bij het Kunstencentrum Waalwijk (KCW). Intussen is hij 23 en is hij een veelgevraagd producer voor de allergrootste wereldsterren. Francesco van Mierlo, directeur van het KCW, is trots op het succes van de voormalige leerling.

Het online jongerenplatform New Wave ging voor de serie Young Beat naar Los Angeles. Daar spraken ze met Bas. “Ik ben hier op een writerscamp in Los Angeles en probeer een song te schrijven voor Ariana Grande en Justin Bieber. Zij zijn heel grote inspiratiebronnen voor mij."

In de videoserie Young Beat volgt New Wave jonge mensen die de wereld veroveren met hun werk. Bas maakt van de gelegenheid gebruik om te laten zien waar muziek voor hem echt is begonnen." De beelden van LA maken dan ook direct plaats voor die van Waalwijk, waar Bas lang geleden keyboardlessen volgde bij het kunstencentrum.

Kunstencentrum

“Ik had les van Ben Smeets een heel enthousiaste man die altijd energie had om les te geven. Elke woensdagmiddag kwam ik bij hem. Ben heeft me veel geïnspireerd en ik ben hem heel dankbaar dat hij mij de theoriekennis heeft bijgebracht”, vertelt Bas tegen de makers van Young Beat. “Dat gebruik ik nu nog heel veel bij het produceren.”

KCW-directeur Francesco van Mierlo kan het zich nog goed herinneren: “Bas woonde en paar straten verderop en kwam elke week braaf op les bij onze keyboard- en pianodocent."

“Eigenlijk vertelt hij tegen onze docent dat hij het van hem heeft geleerd en daar ben ik als directeur enorm trots op. Het is mooi om te zien dat Ben Smeets, die ondertussen al met pensioen is, destijds zo’n jonge gast heeft weten te inspireren om het vak in te gaan. Dat vind ik heel bijzonder.”

Niet de eerste

“Ik ben u heel dankbaar dat ik altijd les van u heb mogen hebben”, zegt Bas van Daalen in de video tegen zijn muziekdocent. “Hij is niet de eerste die het al zover heeft geschopt. We hebben al diverse artiesten ‘afgeleverd’ die naam hebben gemaakt in de professionele wereld. Ook een Alex Klaasen (cabaretier) bijvoorbeeld”, vertelt een trotse directeur. “Wat dat betreft lijkt het een ambacht en dat ambacht leer je bij het kunstencentrum.”