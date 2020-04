Team de Rooy heeft weinig hoop dat Dakar Rally doorgaat: 'Alleen als er een coronavaccin is'

Er wordt druk gelast en gesleuteld in de loods van Team de Rooy, want in Son zijn de voorbereidingen op de Dakar Rally 2021 alweer begonnen. Natuurlijk is er de onzekerheid of alles wel doorgaat vanwege de coronacrisis. Maar voorlopig wordt er onverstoord gewerkt alsof er niets aan de hand is.

"Misschien is het allemaal voor niets", beaamt hoofdmonteur Corné van Drunen. "Ik hoop natuurlijk wel dat alles doorgaat maar als ik heel eerlijk ben, denk ik van niet."

In deze video vertelt Gerard de Rooy over de coronacrisis en de Dakar Rally:

Ook Gerard de Rooy, coureur en teameigenaar, plaatst grote vraagtekens bij het doorgaan van de Dakar Rally. Afgelopen januari moest hij vanwege een hernia de wedstrijd in Saoedi-Arabië aan zich voorbij laten gaan en zag hij zijn team, met vooral jonge rijders, buiten alle prijzen vallen. Zijn rug is inmiddels voldoende hersteld en De Rooy lijkt dan ook helemaal klaar om begin 2021 zijn rentree te maken in de zwaarste rally ter wereld.

De Dakar Rally gaat niet door of anders met een pak minder deelnemers.

Maar nu is er dus de coronacrisis die het rallyseizoen in de war schopt. Zo lopen de voorbereidingen voor de Dakar Rally 2021 bij Team de Rooy in de soep. Met een vrijwel nieuw team, alleen coureur Janus van Kasteren uit Veldhoven blijft, zou De Rooy in april gaan testen tijdens de Marokko Dessert Challenge. Maar de rally in Noord-Afrika is vanwege alle problemen al verzet naar september.

"Het hele seizoen ligt gewoon stil, zoals bij elke sport". zo vertelt Gerard de Rooy. "Ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen, maar ik ga ervan uit dat de Dakar Rally heel moeilijk gaat worden. In het slechtste geval gaat het niet door of anders met een heel pak minder deelnemers. Iedereen wordt gewoon heel hard getroffen."

Financiële gevaar

Een reële vraag is namelijk of deelnemers zich financieel nog wel een Dakar Rally kunnen veroorloven, want er gaat immers heel veel geld in om. Ook bij Gerard de Rooy, die in Son een transportbedrijf runt met bijna achthonderd werknemers, speelt dit vraagstuk.

"Momenteel staat bij mij alles stil", zo zegt hij over zijn bedrijf. "Een paar maanden kan je dat wel lijden, maar langer is gewoon niet goed en dan kom je in zwaar weer. Dat geldt voor mij, maar ook veel andere deelnemers hebben een bedrijf waarmee ze een deel van hun hobby betalen. Het bedrijf staat bovenaan, dat is het belangrijkste. Als ik dat niet heb, kan ik geen Dakar rijden."

Vaccin is noodzakelijk

En dan is er natuurlijk nog het belangrijkste aspect van wel of geen Dakar Rally: de gezondheid. Tijdens de wedstrijd verblijven de teams twee weken met duizenden tegelijk in een bivak. "Wij zijn zelf al met veertig man die constant naast elkaar aan het werk zijn. En we zitten met z'n drieën in de auto, dus die anderhalve meter gaat het niet worden. Pas als ze iets gevonden hebben zal het doorgaan. Maar als er geen vaccin op de markt is, gaat het niet door", denkt Gerard de Rooy.