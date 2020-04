Coronacrisis raakt Brabantse economie extra hard, waarschuwt de Rabobank

De Brabantse economie heeft van het coronavirus meer te vrezen dan veel andere Nederlandse regio's. De Rabobank schrijft dat in een studie. Het is de eerste studie waarin de gevolgen van de coronacrisis per provincie zijn uitgesplitst. De lockdown kan er vooral in de Brainportregio in en om Eindhoven flink inhakken.

De Rabobank verwacht dat de economie dit jaar vijf procent krimpt. Voor Brabant komt de bank uit op zes procent. De bank gaat daarbij uit van een lockdown die tot 1 juni duurt. Als de maatregelen tegen het coronavirus nog langer duren, berekent de Rabobank zelfs een economische achteruitgang van vijftien procent in 2020.

Meer cijfers

Meer organisaties hebben inmiddels zulke sommen gemaakt. Het Centraal Planbureau gaat uit van een daling van de economie met 4,5 procent die op kan lopen tot 9,5 procent afhankelijk van hoe lang de maatregelen duren. ING berekende vorige week een landelijke achteruitgang van zes tot acht procent.

Het coronavirus veroorzaakt zo de grootste daling in de Nederlandse economie in de afgelopen jaren. Tijdens de kredietcrisis die begon in 2007 kreeg de economie ook flinke klappen. Toen maakte de economie in 2009 een diepe val van ruim 3,5 procent.

De Rabobank gaat er van uit dat de werkloosheid in 2020 en 2021 stijgt tot net boven de zes procent.

Brabant staat voor ongeveer 15 procent van de hele Nederlandse economie. Van de 774 miljard die de Nederlandse economie in 2018 omzette, kwam zo'n 116 miljard uit Brabant.

Volgens de Rabobank zijn de gevolgen van de coronacrisis in elke provincie anders. De bank heeft geprobeerd dat uit te rekenen en concludeert dat Brabant bovengemiddeld gevoelig is voor het coronavirus. Als de Nederlandse daling uitkomt op vijf procent, zou die in Brabant wel eens een procent hoger kunnen zijn.

Harder getroffen

Dat komt omdat in Brabant meer bedrijven zijn die door de coronacrisis hard getroffen worden. Als voorbeelden noemt Rabobank-econoom Otto Raspe de industrie en de chemie in West-Brabant (denk aan Shell Moerdijk), de hightech en de maakindustrie (DAF, VDL) in Oost-Brabant en agrofoodindustrie in de hele provincie.

Raspe en zijn collega's verwachten bovendien nog een extra effect voor de Brainportregio in en om Eindhoven. Amsterdam en Brainport waren de afgelopen jaren economisch de snelst groeiende regio's. Volgens de studie van de Rabobank komt dat door de vele contacten tussen al de hightechbedrijven. De bedrijven profiteren ervan dat ze dicht bij elkaar zitten en van het grote informele netwerk dat in de regio is ontstaan.

Voordeel wordt nadeel

Volgens de Rabobank kan het niet anders dan dat die contacten door de coronacrisis minder worden. Als werknemers thuiswerken en samenkomsten verboden zijn, loopt het aantal informele contacten terug. Het voordeel van Brainport wordt zo een nadeel.

Otto Raspe: "Dat kan je niet oplossen door contacten via Skype of e-mail. Als mensen nieuwe dingen gaan proberen, draait het om vertrouwen. Dan willen ze elkaar face to face ontmoeten en juist dat is nu veel lastiger."