275 positieve posters om mensen door de coronacrisis heen te helpen

BREDA -

Blijf veilig. Zorg voor elkaar. Houd afstand. Bel je grootouders. Het zijn nu veelgehoorde opmerkingen. Sinds dit weekend zijn ze in Breda ook terug te vinden op 275 speciale kleurrijke posters, gemaakt door verschillende ontwerpers en opgehangen door cultuurorganisatie Graphic Matters. Dennis Elbers: "We wilden laten zien dat je ook als ontwerper toch in deze vreemde tijd van enige betekenis kan zijn. Al is het maar door mensen een klein moment van inspiratie of vreugde op een dag te geven."