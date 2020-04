N65 hoeft niet acht maanden dicht: andere oplossing voor bouw spoortunnel bij Vught

Bewoners, bedrijven en gemeentes waren er verre van blij mee. De N65 (Den Bosch-Tilburg) zou bij Vught acht maanden worden afgesloten voor al het verkeer. De maatregel was nodig voor de bouw van een spoortunnel. Maar de provincie heeft opnieuw naar de situatie gekeken en is met aan andere oplossing gekomen, waardoor de weg open kan blijven.

Bij Vught gaan ze starten met een mega-operatie. De N65 gaat daar onder het spoor door en dat moet worden omgekeerd: het spoor moet straks onder de weg door. Eerst zag de provincie geen andere oplossing dan de weg acht maanden afsluiten en het verkeer omleiden over wegen in de buurt. Dat zou ergens spelen tussen 2024 en 2025.

Stikstof

“Maar door de stikstofproblematiek werden we gedwongen opnieuw naar deze oplossing te kijken. Want al die omleidingen zouden voor meer stikstof zorgen. Nu hebben zijn we opnieuw gaan rekenen en hebben we een andere oplossing gevonden”, vertelt provinciebestuurder Christophe van der Maat.

Er wordt een tijdelijk viaduct gebouwd over het spoor. “Het is nu twee keer twee stroken, dus twee banen in ieder rijrichting. Voor iedere kant kunnen we straks we één baan openhouden door een tijdelijk viaduct te bouwen. En dat is goed nieuws voor de mensen op de weg en de logistieke sector”, meent Van der Maat.

Files

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn want één baan in iedere rijrichting betekent wel dat er waarschijnlijk veel oponthoud zal zijn. “Het is de minst slechte oplossing, maar het is beter dan de weg acht maanden afsluiten.