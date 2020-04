Groep jongeren vlucht voor politie na samenscholen in Bavel

De politie zoekt een groep jongeren die zaterdagavond voetbalde bij de molen in Bavel. De jongeren sloegen op de vlucht toen ze een politiewagen zagen. Agenten wilden de groep controleren vanwege het verbod op samenscholen.

De politie doet een oproep aan de ouders van de jongeren. "Is uw kind afgelopen zaterdag (…) thuisgekomen zonder huissleutel en een afgesloten fiets? Dan is de kans groot dat uw kind die avond is gevlucht voor de politie."

De jongeren vergaten in hun vlucht de fietsen mee te nemen. Die stonden niet op slot. De agenten hebben de fietsen afgesloten en de sleutelbossen met daaraan onder meer een huissleutel meegenomen naar het politiebureau op het Chasseveld in Breda.

Ophalen

De eigenaren kunnen de sleutels en de achtergebleven voetbal daar ophalen. Dan moeten ze wel eerst hun identiteitsbewijs tonen. Of ze dan eerst een boete krijgen en daarna hun sleutels is niet duidelijk.

Grote groepen mogen al ruim een maand niet samenkomen vanwege het coronavirus. Daarom wordt door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) gecontroleerd op samenscholing. In veel gemeentes is de tijd van waarschuwen voorbij en worden er direct boetes uitgedeeld.