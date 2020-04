Zeldzame biggetjes geboren in Dierenrijk

Het gaat om twee vrouwtjes. De moeder maakt het goed, laat het dierenpark weten. Het is haar tweede nestje. Moeder Malaya woont sinds vorige zomer in Dierenrijk.

Witte band op de snuit

Het visayawrattenzwijn is te herkennen aan een brede witte band op de snuit. Ze eten vruchten, grassen en bladeren. Na een draagtijd van vier maanden worden meestal twee tot vier biggetjes geboren. De zwijntjes worden tussen de 10 en 15 jaar oud.

Deze zwijntjes komen alleen maar voor in de Filipijnen. Daar wordt het voortbestaan bedreigd door jacht en een steeds kleiner wordend leefgebied. In Nederland zijn de zwijntjes alleen te zien in Dierenrijk en Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.