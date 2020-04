Op wie hebben al die Forum-kiezers nu eigenlijk gestemd?

"VVD en CDA willen Nederland vernietigen." Dat zei partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie vorige week bij nieuwsblog GeenStijl. Opvallend, want Forum voor Democratie werkt in Brabant met VVD en CDA juist aan een provinciale coalitie. Eric de Bie, voorman van de Brabantse afdeling van Forum voor Democratie, negeert daarbij de uitspraken van Baudet.

De opstelling van de provinciale voorman is niet helemaal nieuw. Te pas en te onpas laat hij weten dat wat hem betreft er een verschil is tussen wat Baudet roept en wat Forum in Brabant wil. Dat kan, want Brabantse politiek hoeft niet per se gelijk te zijn aan landelijke politiek.

Baudet predikte een geheel nieuwe politiek waarmee hij zijn afdeling in Brabant naar de top stuwde.

De vraag is alleen wat die kiezers van Forum in Brabant daaraan hebben. Forum Brabant ging twee jaar geleden de verkiezingen in met een programma dat door het landelijk bureau van Forum was geschreven. Het was identiek aan de programma’s van de Forum-afdelingen in de andere provincies. Forum deed in Brabant vervolgens niet mee aan de debatten in de aanloop van de verkiezingen. Eric de Bie was tot aan de dag van de installatie van Provinciale Staten een volstrekt onbekende.

Al die kiezers in Brabant die op Forum stemden, deden dat dus op basis van een landelijk verkiezingsprogramma, geschreven door Baudet en de zijnen. Zij kozen ook op basis van wat Thierry Baudet zei, want zijn Brabantse partijgenoten zwegen in alle talen. Baudet was de enige bron en het enige richtsnoer. Baudet predikte een geheel nieuwe politiek waarmee hij zijn afdeling in Brabant naar de top stuwde.

De Bie heeft ook nog eens duidelijk laten blijken dat hij geen boodschap heeft aan de uitspraken van Baudet.

De afgelopen twee jaar ontpopte Forum in Brabant zich vooral als de partij die ontkent dat er een stikstofcrisis is. Over al die zaken waar Baudet naam mee maakte zweeg Forum in Brabant. Nieuwe politiek was er ook niet, want Forum verstopte zich in de verkiezingsperiode en ook nu is de partij samen met CDA en VVD in achterkamertjes gedoken,

Nu heeft De Bie ook nog eens duidelijk laten blijken dat hij geen boodschap heeft aan de uitspraken van Baudet. Kiezers op zijn partij kunnen zich nu zomaar afvragen op wie ze dan gestemd hebben.

Het kan zijn dat zij nu nog hopen dat Forum door met VVD en CDA samen te werken, gaat voorkomen dat die twee partijen Nederland gaan vernietigen. Die kans is niet zo groot. De VVD- en CDA-coryfeeën in Brabant zijn geslepen politici. De kans is veel groter dat zij onervaren Forum-politici een handvol pinda’s toewerpen en vervolgens inkapselen om vervolgens hun macht uit te oefenen. De Forum-kiezers zullen dan al snel ontdekken dat de nieuwe politiek een illusie was.